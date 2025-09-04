La Selmana de les Lletres 2026, dedicada al teatro costumbrista

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, durante su intervención en L.Luarca en la inauguración de la segunda edición del Festival de Cultura Contemporánea La Favorita de Xuan Bello. - GOBIERNO DE ASTURIAS

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado este jueves que la Selmana de les Lletres de 2026 estará dedicada al teatro costumbrista. La edición de 2027 estará dedicada al recientemente fallecido escritor Xuan Bello en reconocimiento a "su legado literario, lingüístico y cultural".

La iniciativa, impulsada por Cultura, busca rendir homenaje a una "figura clave" de la literatura asturiana y uno de los autores más reconocidos internacionalmente. La consejera ha hecho este anuncio en el marco de la inauguración del Festival de Cultura Contemporánea La Favorita de Xuan Bello, en Luarca (Valdés).

La consejera ha destacado que no se trata únicamente de dedicarle el día o la Selmana de les Lletres, sino de articular una programación anual que ponga en valor su obra, su pensamiento y su papel como creador y dinamizador cultural. "Xuan Bello nos enseñó que la lengua es un lugar donde habitar. En 2027, Asturias lo recordará como merece: con un año entero de celebración de su palabra", ha señalado.

XUAN BELLO

Xuan Bello fue "una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en lengua asturiana". Publicó su primer libro de poemas -Nel cuartu mariellu, (1982)- con solo 16 años, y desarrolló una obra poética y narrativa profunda, con títulos como El llibru de les cenices, Los nomes de la tierra, El llibru vieyu (Premio Teodoro Cuesta), Los caminos secretos y la antología bilingüe La vida perdida. Su proyección nacional llegó con Hestoria Universal de Paniceiros, obra que recibió el Premio Ramón Gómez de la Serna y fue reconocida por la crítica como uno de los libros más destacados de 2003.

Además de escritor fue traductor, articulista y dinamizador cultural. Cofundador de revistas como Adréi y Zimbru, colaboró en medios como La Nueva España, El Comercio y Les Noticies, del que fue director durante ocho años. Impulsó la Xunta d'Escritores Asturianos en 2005 y tradujo a diversos autores portugueses.

RECUPERACIÓN DE LA FIGURA DE TARESA CÓNSUL Y HOMENAJE AL TEATRO ASTURIANO EN 2026

La consejera Vanessa Gutiérrez también ha anunciado que la XLVII Selmana de les Lletres Asturianes, que se celebrará en 2026, estará dedicada a Taresa Cónsul, monja benedictina del Monasterio de Santa María de la Vega (Oviedo), nacida en Siero en la década de 1750 y fallecida en 1834. Se trata de la primera mujer conocida que escribió teatro en asturiano, con un entremés representado en 1789 y publicado por primera vez en 1996.

Junto a la recuperación de su figura, la Selmana de les Lletres Asturianes rendirá homenaje al teatro popular o costumbrista asturiano, un género que "ha logrado consolidar un público propio y que mantiene hoy una vitalidad notable".

La programación permitirá recorrer la historia de las artes escénicas en asturiano desde el siglo XVII hasta la actualidad, destacando el proceso de profesionalización que vive el sector, a lo que contribuyen iniciativas autonómicas como el premio y festival Nel Amaro o el programa cultural Asturies Cultura en Rede.

La coordinación de la Selmana estará a cargo de Adolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, dos referentes del ámbito teatral asturiano.

El homenaje al teatro popular asturiano se enmarca en el expediente en curso para declararlo como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. La iniciativa, incoada por resolución de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte en febrero de 2025, cuenta ya con informes favorables de la Universidad de Oviedo, el Ridea y la Real Academia de la Historia.