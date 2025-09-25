La Semana de las Personas Mayores centra su atención en la actividad física y el cuidado de la salud

AVILÉS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores y Ciudad Saludable del Ayuntamiento de Avilés, Ana Suárez Guerra, ha presentado este jueves la programación de la segunda Semana de las Personas Mayores, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre con un amplio programa de actividades multidisciplinares, enmarcada en el programa Avilés Ciudad Amigable con las Personas Mayores.

El objetivo de esta semana de actividades continúa siendo incrementar la participación de las personas mayores de Avilés en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, promoviendo el envejecimiento saludable y activo, así como el intercambio generacional. En esta tercera edición, además, se pretende poner el foco en en la actividad física y el cuidado de la salud para una vida plena.

El programa arrancará el lunes 29 de septiembre con la inauguración, en el Centro Social de Mayores de Las Meanas, de una exposición conformada por trabajos manuales realizados por usuarios y usuarias del centro, que se podrá visitar hasta el 30 de octubre.

El parque de Las Meanas acogerá en la mañana del martes 30 un acto de reconocimiento a las personas mayores de Avilés, consistente en la plantación de un tejo y la colocación junto al mismo de una placa conmemorativa. Ya en la tarde se llevará a cabo una visita guiada por el casco histórico, y se inaugurará la exposición 'Cuentos con arrugas', formada por creaciones de la ilustradora Raquel Lagartos para cuentos infantiles de las autoras Aurora Bermúdez Nava e Inés de Lavandera. Se podrá ver en la Factoría Cultural hasta el 20 de octubre.

El miércoles 1 de octubre estará íntegramente dedicado al IX Foro Internacional 'Vivir más, vivir mejor', que se celebrará en el Centro Niemeyer organizado por HelpAge International España y el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con Fundación 'la Caixa'. Reunirá a expertos en sociología, derecho, políticas públicas, economía y bienestar social, así como a personas mayores, representantes institucionales y actores del sector social.

El jueves 2 de octubre, desde primera hora, habrá en diferentes puntos de la ciudad exhibiciones para promocionar algunas de las muchas actividades físicas que las personas mayores pueden realizar en las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal. Habrá, además, una sesión de ajedrez intergeneracional, en colaboración con centros educativos de la ciudad, así como otra actividad deportiva intergeneracional que contará en esta ocasión con la participación de personas usuarias de los centros sociales municipales y de la Asociación Rey Pelayo.

La jornada del jueves 2 se cerrará con la mesa redonda 'Salud y personas mayores. Retos y respuestas para una vida plena. De lo estratégico a lo local'. Tendrá lugar en el palacio de Valdecarzana, con la participación de Alberto Infante (doctor en Medicina y profesor emérito de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad/Instituto de Salud Carlos III) y Francisco Suárez García (geriatra y presidente de la Sociedad Asturiana de Gerontología y Director Médico de la Fundación Hospital de Avilés).

Por último, en la mañana del viernes 3 de octubre personas usuarias de la Residencia de Mayores de El Nodo realizarán una visita guiada al Ayuntamiento de Avilés. Ya en la tarde, el Centro Social de Mayores de Las Meanas acogerá la actividad 'Un viaje a las Indias. Río de La Plata', en la que las personas mayores participantes podrán bailar y realizar viajes virtuales.