La Semana Santa termina con 67 accidentes de tráfico y 11 heridos en Asturias

Archivo - Accidente de tráfico con persona fallecida en Lena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado 67 accidentes de tráfico durante el puente festivo de Semana Santa, en los que han resultado heridas once personas, según datos de la Guardia Civil de Asturias.

En el marco de la operación de Semana Santa, que comenzó a mediodía del miércoles 1 de abril, se registraron 19 accidentes en esa jornada, con un herido leve y otro pendiente de valoración. El jueves se produjeron 8 accidentes, con un herido leve, mientras que el viernes se produjeron 12 accidentes, con tres heridos leves.

El sábado fue el segundo día de mayor siniestralidad, con 16 accidentes de tráfico en los que cuatro personas resultaron heridas leves y otra pendiente de valoración. Finalmente el domingo 5 de abril se produjeron 12 siniestros, sin heridos.