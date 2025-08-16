El SEPA aconseja huir en dirección contraria al viento ante los 14 incendios forestales de este sábado

Archivo - Varios bomberos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), foto de archivo. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

Asturias registra este sábado por la tarde 14 incendios forestales, de los que 6 permanecen activos, 7 controlados y 1 estabilizado, según el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que recuerda a la población afectada extremar la precaución, sofocar pequeños focos por la base de las llamas, cubrirse nariz y boca, huir en dirección opuesta al humo y, en caso de quedar rodeado por llamas, situarse siempre a espaldas del viento y alertar al 112.

En Cangas del Narcea, el incendio de Genestoso moviliza bomberos de Tebongo y Somiedo, la UME, dos cuadrillas de la empresa Medio Ambiental Valledor, dos bulldozer y las Brif de Tineo y domiciliaria. En Somiedo trabajan bomberos de Grado, la empresa Servicios y Naturaleza Astures y la Brif de Ruente. El Puesto de Mando Avanzado del concejo cangués coordina el operativo, bajo la dirección de un Jefe de Zona de bomberos.

Otros incendios activos se registran en Bezanes (Caso), Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales) -donde continúa cerrada la Ruta del Cares-, Ligüeria/Omedal (Piloña) y Villamarcel/Faedo (Quirós).

Los controlados se encuentran en Cangas del Narcea, Coaña, Castrillón, Allande y Onís, mientras que en Villanueva de Oscos está estabilizado. En Degaña y Ponga se mantienen labores de vigilancia por la proximidad de incendios en León.