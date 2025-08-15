El SEPA activa la evacuación voluntaria de Llamera y Sonande por los incendios forestales en Cangas del Narcea

Incendio en Cangas del Narcea, foto de archivo del 13 de agosto - SEPA

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

- El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha activado este domingo la evacuación voluntaria de las localidades de Llamera y Sonande, en Cangas del Narcea, ante las condiciones meteorológicas que dificultan la extinción de los incendios forestales.

La operación se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la ERIE de albergue de Cruz Roja.

Además, se ha enviado un mensaje de alerta a través de la plataforma ES-Alert a la población de varios concejos asturianos que pueden verse afectados por los fuegos: Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

El SEPA ha recordado la necesidad de extremar las precauciones ante el alto riesgo de incendios forestales y cumplir la normativa vigente, que prohíbe quemas, encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas o habilitadas, utilizar material pirotécnico y emplear maquinaria o vehículos en zonas forestales.

Asimismo, ha pedido evitar adentrarse en zonas forestales para no ponerse en riesgo ni dificultar el trabajo de los equipos que participan en la emergencia.