El Sepepa inicia una campaña navideña para atraer talento en cuatro sectores con alta demanda de empleo

Campaña del Sepepa sobre atracción de talento para sectores con alta demanda. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha lanzado esta semana una campaña publicitaria para captar talento en cuatro sectores estratégicos de la economía asturiana que necesitan incorporar personal y ofrecen oportunidades laborales. Se trata de los sectores del metal y electricidad, hostelería y turismo, transporte y mantenimiento de vehículos, y logística y comercio.

La iniciativa, que estará activa hasta finales de diciembre, destaca la importancia de varios oficios que hacen posibles las celebraciones y tradiciones propias de estas fechas navideñas. En nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha explicado que para ello se utilizan imágenes vinculadas a la temporada festiva y el lema 'Funciona gracias a mí'.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha explicado los propósitos de la campaña. "Queremos dar a conocer entre la ciudadanía, y especialmente entre las personas demandantes de empleo, las posibilidades de formarse y trabajar en sectores en los que la oferta y la demanda no están equilibradas y, por tanto, existe escasez de talento", ha explicado.

Además, ha recordado que la expresión "si te formas, trabajas", habitual en los canales del Sepepa, cobra especial relevancia en estos cuatro sectores. "La probabilidad de encontrar empleo en ellos es muy elevada, porque las empresas ya están buscando personal", ha subrayado.

La selección de estos ámbitos responde a los estudios realizados este año por el Observatorio de las Ocupaciones, que analiza anualmente la situación de cuatro sectores económicos. Actualmente, el servicio trabaja en nuevos diagnósticos sobre los sectores alimentario, pesquero y acuícola, químico y de atención a personas dependientes.

La campaña promocional se difundirá en múltiples canales, con anuncios en prensa escrita, contenidos patrocinados en medios digitales, cuñas de radio, anuncios en la televisión autonómica, publicaciones en redes sociales y cartelería en mupis y marquesinas de las principales ciudades asturianas. Las emisiones radiofónicas comenzarán esta semana y el resto de soportes se incorporarán progresivamente a lo largo de diciembre.