El Sepepa ofrecerá atención individualizada para la inserción laboral a quienes tienen más dificultades

Presentación del estudio de la Cátedra de Evaluación de Políticas de Empleo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ofrecerá atención individualizada a aquellas personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Un estudio de la Cátedra de Evaluación de Políticas de Empleo, financiada por el organismo público, permite conocer los perfiles de los parados de Asturias con el fin de definir actuaciones personalizadas y precisas que les ayuden a encontrar trabajo.

Las conclusiones de ese documento, que fue presentado este jueves en Oviedo, ponen el foco en la formación como principal vía para la incorporación laboral.

El estudio Análisis de las características de los demandantes de empleo inscritos en las oficinas del Sepepa se basa en una evaluación de más de 50.000 parados registrados en octubre de 2023. El texto refleja que los dos factores más determinantes para que una persona encuentre una nueva ocupación son su nivel formativo y el tiempo que haya pasado en el paro.

Así, disponer de una cualificación escasa o haber pasado más de dos años sin empleo dificultan el éxito en la búsqueda de un puesto de trabajo.

Teniendo en cuenta esos dos parámetros, además de otros factores como la edad, el sexo, la experiencia laboral, el ámbito de la búsqueda y percepción de subsidios, los autores han construido un índice que permite agrupar a los parados en cuatro grupos según su ocupabilidad, es decir, la capacidad de adaptar su perfil profesional a las necesidades del mercado laboral.

El texto establece cuatro categorías: alta, media, baja y muy baja. Según este índice, más de un 28% de las personas en situación de desempleo en Asturias tienen una empleabilidad media o alta.

El informe traza un perfil del paro en la comunidad: mayoritariamente femenino (59%), con una edad media de 46 años, nivel formativo bajo (algo más del 61% no han superado la Educación Secundaria Obligatoria) y con un tiempo medio de inscripción en una oficina de empleo de más de dos años y medio.

Los autores apuntan a la necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad del paro registrado por las especiales características de algunos colectivos que pueden sesgar los valores del índice. En concreto, citan a las personas prejubiladas (12,8% de las inscritas en las oficinas de empleo), las perceptoras del salario social (casi un 15%) o de la renta activa de inserción (2,2%). Estos grupos, por sus circunstancias personales, a menudo están lejos de la búsqueda activa de empleo.