Seresco eleva un 1% su Ebitda ajustado en el primer semestre, hasta los 3,57 millones

Archivo - Oficina de Seresco - SERESCO - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seresco ha cerrado el primer semestre de 2026 con un EBITDA ajustado de 3,57 millones de euros, un 1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y unos ingresos de 26,6 millones, en niveles similares a los registrados un año antes, según ha informado este jueves la compañía en una nota de prensa.

Los ingresos totales, que incluyen otros ingresos de explotación y los trabajos realizados para el propio activo, alcanzaron los 27,3 millones de euros, un 1% más que en el primer semestre de 2025. Por su parte, el resultado de explotación (EBIT) se situó en 2,1 millones.

El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez, ha señalado que los resultados reflejan la "fortaleza y estabilidad" del modelo de negocio de la compañía, que ha vinculado a una cartera diversificada de clientes, a los servicios recurrentes y a una estrategia de crecimiento sostenible.

"Seguimos analizando oportunidades de crecimiento inorgánico, pero manteniendo la disciplina y la selectividad que siempre han caracterizado nuestra forma de hacer las cosas, priorizando aquellas operaciones que aporten capacidades diferenciales y valor a largo plazo", ha manifestado.

Por áreas, Nómina y Recursos Humanos se mantuvo como la principal línea de negocio del grupo, con una facturación de 9,6 millones de euros. Infraestructuras, Ciberseguridad y Cumplimiento generó 8,1 millones, mientras que Desarrollo de Software aportó cerca de 4,9 millones. Estas tres áreas concentraron más del 85% de la actividad durante el semestre.

España continuó como el principal mercado de la tecnológica, con una facturación de 20,2 millones de euros, mientras que la actividad en Portugal alcanzó los 4,4 millones.

CRECIMIENTO SELECTIVO Y NUEVAS CAPACIDADES

En el ámbito corporativo, Seresco no completó nuevas adquisiciones durante los seis primeros meses del año, una circunstancia que ha atribuido a los criterios de exigencia aplicados en el análisis de estas operaciones. La compañía ha indicado que continúa evaluando oportunidades que aporten capacidades diferenciales, encaje estratégico y valor a largo plazo.

Paralelamente, el grupo avanzó en la integración de las empresas incorporadas en los últimos ejercicios, con sinergias operativas y comerciales especialmente en ciberseguridad y gestión de personas.

Durante el semestre también constituyó Serdatia, una nueva compañía especializada en inteligencia artificial, gobierno del dato y automatización de procesos, con la que busca reforzar el desarrollo de soluciones basadas en datos e inteligencia artificial.