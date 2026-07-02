Sergio Llera presenta su candidatura a las primarias del PSOE de Oviedo para optar a la Alcaldía

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OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, ha presentado este jueves oficialmente su candidatura a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) para optar a la Alcaldía de la capital asturiana en las próximas elecciones municipales.

Tras registrar su candidatura, Llera ha asegurado que afronta este proceso "con muchísima ilusión, pero también con una enorme responsabilidad", convencido de que "ha llegado el momento de abrir una nueva etapa para el municipio".

El aspirante ha afirmado que quiere encabezar "una candidatura que una, que escuche y que vuelva a ilusionar" y ha subrayado que da este paso pensando "en el Oviedo que queremos construir durante los próximos años".

Bajo el lema 'El Oviedo que viene', Llera plantea un proyecto articulado en torno a cuatro ejes: facilitar el acceso a la vivienda mediante un gran acuerdo que impulse la vivienda asequible y la rehabilitación; mejorar la movilidad y el transporte público; situar a los barrios y la zona rural en el centro de la acción municipal; y reforzar el papel de Oviedo como motor del desarrollo de Asturias mediante el apoyo a la Universidad, el comercio local, la innovación y el emprendimiento.

Llera, de 26 años, fue secretario general de Juventudes Socialistas de Oviedo y actualmente dirige Juventudes Socialistas de Asturias. En los próximos días mantendrá encuentros con militantes socialistas del municipio para presentar su proyecto y recoger propuestas de cara al proceso de primarias.