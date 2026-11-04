El Servicio de Emergencias del Principado suma 50 nuevos bomberos y alcanza los 533 efectivos

Foto de familia del medio centenar de efectivos que se incorporan al Área de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras haber finalizado su formación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha alcanzado las 533 personas en plantilla tras la incorporación de medio centenar de nuevos profesionales que han finalizado su formación.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado este miércoles, en Llanera, en el acto de entrega de diplomas a los nuevos efectivos, a quienes ha agradecido su vocación y compromiso con la sociedad. "Ninguna política pública de gestión de emergencias sería posible sin el espíritu de entrega que exige un oficio como el vuestro", ha destacado. En el acto también ha estado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Durante su intervención, Barbón ha tenido un recuerdo para los equipos de emergencias que han intervenido en el reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha subrayado que afrontar sucesos de esa magnitud requiere "personas bien preparadas, medios materiales, recursos económicos y formación".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la necesidad de adaptar las políticas públicas a la evolución de los riesgos y ha señalado que las administraciones deben estar preparadas no solo para responder ante las emergencias, sino también para anticiparse a ellas. Para ello, ha destacado, "son esenciales tres ingredientes: más prevención, más personal y más protección".

Barbón ha puesto en valor "la estrategia de acción" del Gobierno de Asturias, basada en "la incorporación de más medios humanos, el fortalecimiento de la prevención territorial y la plena coordinación entre servicios". "Queremos avanzar hacia una cultura de prevención compartida, basada en la formación y en la corresponsabilidad", ha precisado.

En los últimos tres años, según ha destacado Barbón, la plantilla global de emergencias ha crecido en 174 personas, hasta alcanzar los 643 efectivos. El refuerzo de la plantilla, ha añadido, "va acompañado de mejoras en los medios materiales, las condiciones de trabajo y la organización interna del organismo". En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Asturias prevé incrementar un 10% el presupuesto total del SEPA para el próximo ejercicio.

Por último, el presidente ha recordado que este año se destinan más de cien millones a labores de prevención, vigilancia, extinción de incendios y restauración ambiental, una cantidad que se mantendrá en 2027.