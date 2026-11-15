El Servicio de Salud ha vacunado ya a más de 184.000 personas contra el virus de la gripe

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OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe estacional que desarrolla el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha alcanzado ya la cifra de 184.075 personas inmunizadas, según reflejan los datos del último informe, correspondiente al 8 de noviembre.

Desde el Servicio de Salud han destacado que la estrategia durante la primera fase del programa prioriza la protección de la población infantil y de las personas mayores, especialmente de aquellas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de contraer el virus.

En este sentido destaca la participación de quienes superan los 60 años. Hasta el día 8, 128.843 personas de esta cohorte de edad habían recibido la profilaxis. De ellas, 117.332, eran mayores de 64, lo que sitúa la cobertura de este grupo en el 38,64%.

En cuanto a la vacunación infantil, para la que se utiliza una alternativa intranasal sin pinchazo, 9.383 menores de cinco años han recibido la vacuna, lo que supone una cobertura del 40,25% en uno de los tramos de edad potencialmente de mayor transmisión del virus.

En el grupo de 5 a 13 años, incorporado este año a la estrategia, se han administrado 19.849 dosis, con una cobertura del 31,96%.

La campaña también avanza entre otros colectivos de riesgo. Hasta el 8 de noviembre se habían vacunado 5.301 profesionales sanitarios, 1.635 mujeres embarazadas y 10.420 residentes en centros sociosanitarios.

TELÉFONO PARA SOLICITAR CITA PREVIA

Desde mañana lunes, además de los centros de salud habilitados para la vacunación sin cita, también será posible solicitar fecha y hora para vacunarse a través del asistente virtual NOAH. Las personas que elijan esta opción deberán llamar al número de teléfono 984 278 000 y seguir las indicaciones del sistema virtual para confirmar su cita.

La medida busca facilitar aún más la participación de toda la ciudadanía que así lo desee en la campaña de vacunación y minimizar la transmisión de la enfermedad.

CENTROS DE SALUD SIN CITA PREVIA

Desde mañana, lunes 16 de noviembre, y a lo largo de toda la semana, más de treinta centros de salud de las tres áreas sanitarias ofrecerán vacunación sin cita previa frente a la gripe y la covid, en horario de 15:30 a 20:00 horas. Estos dispositivos están dirigidos a personas mayores de 60 años, niños y niñas de 5 a 13 años y población de riesgo menor de 60 años.