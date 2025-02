Los servicios jurídicos del Principado perfilan una resolución tras las alegaciones de la UTE de Cabueñes

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Principado de Asturias está perfilando la resolución correspondiente tras las alegaciones presentadas por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por el Grupo FCC y la compañía Los Álamos, la encargada de la ampliación de Cabueñes, ante la decisión del Gobierno de rescindir unilateralmente el contrato.

Así lo ha confirmado la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, en una comparecencia parlamentaria a petición propia en la Junta General del Principado. Ha explicado que la Administración ha iniciado el correspondiente expediente de rescisión y que el 11 de febrero concluyó el plazo de alegaciones.

"Estudiadas las alegaciones, hay una propuesta de resolución que se está examinando por parte del servicio jurídico. Tendrá que ir al Consejo Consultivo para que dicte también su opinión. Una vez terminados todos esos procedimientos y en función de los informes que se vayan dictando, se dictará ya la resolución definitiva que extinga el contrato", ha señalado Saavedra, que ha evitado, a preguntas de diputados, concretar alguna de esas alegaciones.

Se trata de un trámite previo a que se encarge el nuevo proyecto a Tragsatec. Se está ultimando el primer encargo sobre los trabajos ejecutados hasta ahora, lo que servirá de base para la licitación del nuevo proyecto.

"Se trata de realizar un levantamiento topográfico de toda la parcela que nos permita conocer, con total precisión, la situación en la que se encuentra tras los meses de obra ejecutada y obtener información sobre excavaciones, rellenos, cotas y delimitación de parcelas, entre otros", ha apuntado Saavedra.

Además, Salud encargará a Tragsatec la redacción del nuevo proyecto, que incluirá los trabajos pendientes e incluirá mejoras en innovación, mayores espacios para robótica, unidades de cuidados intensivos y urgencias modulares. Saavedra ha dicho que para ganar tiempo, también se contemplan actuaciones que estaban previstas en fases posteriores, por ejemplo, en las zonas grises: laboratorio, farmacia, esterilización y hemodiálisis.

Ha negado Saavedra falta de transparencia por parte del Gobierno en esta materia. Ha dicho que la decisión de rescindir el contrato ha resultado "inevitable" porque la UTE pedía 44 millones más y no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo, tras varias negociaciones.

En la misma sesión parlamentaria también ha participado el secretario técnico de la Consejería de Salud, Antonio González, quien ha precisado que el contrato aún está vigente, a falta de que concluya el expediente y se dicte la resolución.

La diputada del PP Pilar Fernández Pardo se ha mostrado muy crítica con la gestión de la Consejería y les ha reprochado que ni siquiera sepan distinguir lo que es una resolución de un contrato de una rescisión. La parlamentaria ha dicho que son cosas diferentes.

Además, ha acusado a Saavedra de no remitirle información sobre el proceso. "No nos ha aclarado absolutamente nada, nos siguen manteniendo en ese dilema de rescisión o resolución, porque ni siquiera ustedes saben lo que ha ocurrido; y yo no sé si sus servicios jurídicos irán en la misma línea, porque, si no, que Dios nos coja confesados en la defensa de lo que ha ocurrido", ha comentado Pardo en el turno de fijación de posiciones.

Sara Álvarez (Vox) también ha criticado al Gobierno asturiano por lo sucedido. "Se les ha escapado de las manos", ha comentado, tildando lo ocurrido con Cabueñes de "despropósito" ante el que nacie asume responsabilidades.

Jacinto Braña (PSOE) ha insistido en que el Principado hizo todo el esfuerzo político para que la obra no se paralizase, pero los informes jurídicos y técnicos dijeron que "hasta aquí".

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, se ha referido a las declaraciones realizadas el día antes por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, quien pidió perdón a los gijoneses por los proyectos que no estaban saliendo adelante. "No se trata de pedir perdón, sino de trabajar para desatascar la situación", ha insistido.

Xabel Vegas (Convocatoria) ha agradecido a Saavedra su ejercicio de "transparencia ejemplar" y ha dicho que la responsabilidad de lo que ha ocurrido es de la UTE.

ADELANTAR PLAZOS

Saavedra ha dicho que Salud pretende adelantar los plazos y la tramitación administrativa para que uno de los proyectos de especial transcendencia para el funcionamiento del centro de referencia del área V esté listo en el menor plazo posible.

Por otra parte, la titular de Salud ha avanzado que la Facultad de Enfermería de Gijón, ubicada en el área del aparcamiento del hospital, se trasladará a la Universidad Laboral. De este modo, se dará respuesta a una histórica demanda del centro, que necesita crecer. Saavedra ha señalado que ocupará la planta suelo del claustro abierto en "u". "Esta decisión permitirá duplicar la superficie útil de las actuales instalaciones y hacerlo, además, dentro de un ámbito de formación y docencia, a escasos metros del hospital", ha valorado la consejera.