El Sespa contará con dos nuevas categorías profesionales de documentación y farmacia

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, junto al consejero Ovidio Zapico y el presidente Adrián Barbón en el Consejo de Gobierno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes unos decretos por los que se crean dos nuevas categorías profesionales de personal estatutario en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), técnico superior en documentación y administración sanitarias, y técnico medio sanitario de farmacia.

Según ha informado el consejero portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, una vez entren en vigor estas normas, el Sespa convocará "de manera inmediata" una bolsa de empleo para las nuevas categorías. La dotación de plazas se hará efectiva de forma progresiva mediante la modificación de la plantilla orgánica.

La creación de la categoría de técnico superior en documentación y administración sanitarias, enmarcada en el grupo de personal sanitario C1, persigue "reforzar los criterios de calidad de los servicios de archivo, información y documentación clínica".

Por su parte, la categoría de técnico medio sanitario de farmacia, del grupo C2, ofrecerá apoyo al personal facultativo farmacéutico de los servicios de los centros sanitarios.