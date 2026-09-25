El Sespa extiende a atención primaria las encuestas de satisfacción y comenzará a enviarlas por SMS tras las consultas

Servicio de mensajería del Sespa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha extendido a la atención primaria las encuestas de satisfacción que realiza ya en otros servicios y ha comenzado a enviarlas mediante SMS a las personas atendidas en las consultas de los centros de salud. El objetivo es conocer de primera mano la experiencia de los usuarios para identificar fortalezas y mejorar la calidad asistencial.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, desde este jueves los pacientes que acudan a una consulta podrán recibir en su teléfono móvil un breve cuestionario para valorar la atención recibida. Las respuestas permitirán identificar qué aspectos funcionan adecuadamente, detectar posibles dificultades y orientar actuaciones de mejora tanto en la atención como en la organización de los centros. El Sespa anima a las personas que reciban el mensaje, a través de GobAstur, a participar en la iniciativa y dedicar unos minutos a responder la encuesta, que es totalmente anónima.

Cada opinión aportará información relevante para comprender mejor las necesidades de la ciudadanía y avanzar hacia una atención cada vez más cercana, accesible y adaptada a las expectativas de pacientes. Los datos recopilados permitirán contar con una visión más completa y homogénea de la experiencia del usuario en todo el territorio, lo que facilitará el análisis por áreas sanitarias y centros de salud.

MÁS DE 34.000 ENCUESTAS EN LOS HOSPITALES

La experiencia de recoger la opinión de las personas que utilizan la red pública sanitaria comenzó en abril en el ámbito hospitalario, tanto en los servicios de urgencias como en las unidades de hospitalización. En los primeros, el Sespa ha recopilado hasta el momento 27.473 encuestas, de las que se desprende que el 61,4% de los usuarios otorga una puntuación de 8 o más sobre 10 a la atención recibida. Los resultados señalan como principales ámbitos de mejora la información sobre el funcionamiento del servicio y los tiempos de espera para recibir atención.

Por su parte, en hospitalización se han recogido otros 7.336 sondeos. En este caso, el 78,6% de los pacientes también valora su experiencia con una puntuación igual o superior a 8 sobre 10. Entre los aspectos susceptibles de mejora destacan las barreras físicas existentes en algunos espacios y la calidad del descanso durante el ingreso.

La incorporación de las consultas de atención primaria a este sistema de evaluación permitirá ampliar el conocimiento sobre la experiencia de la población en uno de los ámbitos asistenciales con mayor contacto con la ciudadanía y reforzar la toma de decisiones basada en sus necesidades y percepciones.