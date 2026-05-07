El Sespa sigue trabajando en el informe sobre la situación del servicio de Dermatología

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OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El informe que encargó en el mes de febrero la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, al Servicio de Inspección del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) sobre la situación de Dermatología en Asturias sigue en fase de elaboración.

Así lo ha confirmado este jueves la propia Saavedra en una comisión parlamentaria, después de ser preguntada por el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para reducir la lista de espera en Dermatología.

A pesar de que el informe no está completado, Saavedra ha explicado que ya se está actuando ya para mejorar la situación. "Se está haciendo un refuerzo progresivo de las plantillas, queremos crecer en esa plantilla, una reorganización de las agendas y un impulso de la atención no presencial", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que ya se está implantando en todos los centro del área central servicios de teledermatología "que permiten resolver determinados procesos sin necesidad de consultas".