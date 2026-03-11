La Sestaferia reúne a profesorado de asturiano y eonaviego para actualizar metodologías educativas

Más de cien docentes de asturiano y eonaviego debaten sobre su enseñanza en Infantil y la mejora de las competencias comunicativas - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 107 docentes de asturiano y eonaviego han participado este miércoles en la duodécima edición de la Sestaferia, un encuentro anual promovido por la Consejería de Educación para contribuir a la actualización pegagógica de este profesorado celebrado en La Felguera, concejo de Langreo. La jornada ha tenido por título 'Anovación na enseñanza de Llingües. L'asturianu y l'eonaviego nes nueves etapes educatives. Meyora de les competencies comunicatives'.

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, ha asegurado durante la inauguración institucional que el Gobierno del Principado sigue trabajando para conseguir la especialidad docente de asturiano y eonaviego.

"Sabemos que es una demanda justa del profesorado y un paso imprescindible para garantizar la estabilidad, la calidad y el reconocimiento académico que merecen nuestras lenguas propias", ha comentado. Por lo tanto, ese compromiso "forma parte de nuestra hoja de ruta y continuaremos impulsando todos los pasos necesarios para hacerlo realidad", ha añadido.

Bueno ha agradecido la labor continuada de este colectivo docente, que ha hecho posible algunos logros históricos, como la introducción en este curso de las lenguas autóctonas en el segundo ciclo de Infantil y en la Escuela Oficial de Idiomas. También ha elogiado a los grupos de trabajo específicos para crear nuevos materiales pedagógicos, cuya última aportación ha sido precisamente para Educación Infantil.

El público asistente --compuesto en un 80% del profesorado de Infantil y Primaria y el 20% restante, de Secundaria y Bachillerato-- ha escuchado dos ponencias sobre la novedosa enseñanza de la lengua autóctona en la etapa de Infantil, a cargo de Loreto Díaz, y sobre nuevos materiales disponibles para desarrollar las competencias comunicativas, de Pablo Rodríguez.

El programa se ha completado con diferentes talleres prácticos, celebrados en el Espacio Arkuos y en el CIFP de Mantenimiento de Servicios a la Producción, relacionados con las mencionadas ponencias y bajo la supervisión de docentes con acreditada experiencia. Los participantes han elaborado, además, una propuesta didáctica real y la han expuesto al final de la jornada, con un premio a la mejor iniciativa para cada etapa educativa. La sestaferia ha concluido con un concierto de Herbamora.