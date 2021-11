"Si me quiere sumar a la querella, que me sume", responde la alcaldesa al abogado de los vecinos del Pisón

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha remarcado este jueves que el que se haya admitido a trámite la querella presentada por los vecinos del Pisón contra los responsables de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Zona Este (EDAR), no quiere decir que cumpla "con las cuestiones formales".

"Si me quiere sumar a la querella, que me sume", ha señalado sobre el hecho de que el letrado Marcelino Abraira, que representa a los vecinos, le haya advertido de que de no paralizar el proyecto, la incluiría en la lista de demandados.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la inauguración de la exposición 'Emigrantes Invisibles' en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.

Respecto al requerimiento, ha aclarado que, si bien es cierto que les llegó hace un tiempo, se le contestó ya desde el Ayuntamiento que no eran competentes para cerrarla. Ante esto, mandó un segundo requerimiento, al que ya no contestaron por ser igual la respuesta.

A mayores, ha recalcado que el deseo de la máxima autoridad de Gijón, como se dirige a ella el abogado, "es que tengamos un Gijón limpio", ha recalcado. En este sentido, ha opinado que es compartido por todos los gijoneses, que no eche las aguas fecales al mar y no se manche la playa de San Lorenzo.

González, que ha dicho ser respetar el derecho de los vecinos a utilizar los instrumentos que consideren oportunos contra lo que consideran una discrepancia, ha incidido en la importancia de que la ciudad cuente ya con una depuradora en esa zona.

Asimismo, ha señalado que confía en el trabajo que ha realizado el Ministerio. Incluso, ha dejado claro que no hay ninguna sentencia que diga que no es una buena ubicación, aunque sí el fallo judicial apuntó a que había que corregir deficiencias en la Declaración de Impacto Ambiental y así se ha hecho.

Ha insistido, además, en que actualmente se vierten al mar aguas fecales de 150.000 habitantes, lo que hace que España esté pagando una "carísima" multa.

Con todo, ha dicho que espera que esta querella no afecte a la puesta en marcha de la depuradora. "Es importante no verter porquería a la playa", ha destacado.