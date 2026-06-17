Sicepa-Usipa pide al Sespa que blinde las cirugías programadas de pacientes oncológicos canceladas por la huelga

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OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Sicepa-Usipa ha trasladado con carácter de urgencia su "profunda preocupación y enérgica queja" por los "graves acontecimientos" que se están viviendo en los últimos días en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a raíz de la huelga, donde asegura que se han cancelado cirugías programadas de pacientes oncológicos y reclama al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que blinde este tipo de intervenciones frente al actual conflicto laboral.

La organización sindical subraya que defiende, respeta y amparará siempre el derecho constitucional a la huelga como "herramienta legítima de reivindicación", pero advierte de que el ejercicio de este derecho "jamás debe colisionar con la seguridad vital de las personas más vulnerables" de la sanidad pública, recordando que "ante todo" se deben al paciente.

Sicepa-Usipa considera "inadmisible" la cancelación de cirugías oncológicas, al entender que un retraso en este tipo de intervenciones "no solo agrava el sufrimiento psicológico de paciente y familia, sino que compromete de manera directa su pronóstico clínico y su salud". En este sentido, insiste en que la atención oncológica "no es aplazable" y constituye "una prioridad absoluta" que debe quedar "blindada frente a cualquier conflicto laboral".

El sindicato sostiene que el Sespa "no puede ponerse de perfil" y recuerda que la Administración tiene la "obligación ineludible" de ejercer como "mecanismo de control eficaz", garantizando que los servicios mínimos decretados no solo sean adecuados sobre el papel, sino que se cumplan "escrupulosamente" en la práctica para proteger la actividad asistencial crítica. A su juicio, "la gestión y supervisión de estos mínimos ha fallado, y las consecuencias las están pagando quienes menos culpa tienen".

Por todo ello, Sicepa-Usipa exige una "fiscalización inmediata y rigurosa" por parte de la Gerencia para asegurar que "ninguna cirugía preferente, urgente u oncológica vuelva a ser suspendida", así como la "reprogramación prioritaria y urgente" de todas las intervenciones oncológicas que hayan sido canceladas y la apertura de "vías de diálogo efectivas" que permitan resolver el conflicto de fondo, evitando que "la paralización del sistema siga recayendo sobre las espaldas de los pacientes".

El sindicato concluye reclamando una "reacción inmediata y a la altura de la gravedad de la situación" y advierte de que la defensa de la sanidad pública pasa "de forma obligatoria" por proteger a sus pacientes "más críticos".