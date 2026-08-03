Sidra 'Día de Asturias' de Tierra Astur: un brindis solidario por la reforestación rural

Presentación de la edición especial 2026 de sidra solidaria 'Día de Asturias' de Tierra Astur, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sidrerías Tierra Astur ha presentado este lunes, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', su edición especial 2026 de sidra solidaria 'Día de Asturias', de la que destinará parte de la recaudación a la donación de árboles.

Serán ejemplares, según una nota de prensa de Tierra Astur, de variedades adscritas a la Denominación de Origen para repoblar zonas rurales del Principado, además de rendir homenaje a la cultura sidrera asturiana -Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Esta sidra, reconocible por su etiquetado diferenciado, estará disponible para la venta y consumo desde el próximo 1 de septiembre y hasta el día 30 en las sidrerías de la marca Tierra Astur, en tiendas Crivencar y en venta online a través del comercio electrónico productosdeasturias.com.

En la segunda edición de esta iniciativa la empresa redobla su compromiso incluyendo en ella todas las sidras que se escancian en sus barras y comedores: sidras naturales tradicionales, naturales con Denominación de Origen y las adscritas a la marca de calidad Sidra Selección.

El reto para la presente edición, según el director general de la compañía, César Suárez Junco, es superar las 65.000 botellas corchadas y escanciadas de esta edición especial, lo que se convertiría en casi 1.500 pomares y casi 3 hectáreas de superficie reforestada con variedades asturianas adscritas a la DOP.

"Esto es mucho más que una iniciativa para dar visibilidad a nuestra sidra, que también" ha afirmado Suárez Junco al hacer referencia a la iniciativa, asegurando que sueña "con que un día las pumaradas abracen todos los pueblos de Asturias.

El director general de Sidrerías Tierra Astur ha querido igualmente pedir que esta edición especial sirva para poner en valor y destacar la importancia del trabajo de los llagareros, pero también de los cosecheros de manzana asturiana y de sus praos; ya que "cada vez que se abandona una pomarada no vuelve a recuperarse y se pierde con ella un cachín de Asturias".