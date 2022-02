"Siempre dije que la oferta estaba activa, nunca se retiró", afirma la alcaldesa sobre el grado de Deporte

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha asegurado este miércoles, respecto a la candidatura de la ciudad para albergar el Grado de Actividad Física y del Deporte, que hizo lo que consideró que era mejor para la ciudad, "manteniendo el compromiso", ha afirmado.

"Siempre dije que la oferta de Gijón estaba activa, nunca se retiró", ha señalado la regidora, quien en cambio ha apuntado a que hubiera generado problemas la cesión de instalaciones a la institución académica.

"He mantenido todo, no he cambiado nada", ha insistido, no obstante. Así lo ha indicado, en el Pleno Municipal, durante su comparecencia a petición del PP, al que ha recordado que en virtud de una proposición de este grupo parlamentario se aprobó en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que esos estudios se implantaran en Mieres, si bien la Universidad de Oviedo tenía la decisión.

La regidora ha indicado que Gijón, Mieres y Oviedo hicieron pública su interés en acoger estos estudios, si bien en el Ayuntamiento no consta expediente de la candidatura.

Al margen de ello, ha indicado que las instalaciones deportivas que se ofertaban estaban todas ocupadas, salvo una pequeña franja horaria.

A esto ha sumado que no hay aún residencia de estudiantes y que implantar el grado supondría impedir que gente usara instalaciones, al tener que cederlas para la Universidad. Esto implicaba, asimismo, una merma económica para el Patronato Deportivo Municipal (PDM), que no estaba cuantificado, según la alcaldesa, en el proyecto de Foro. Además, en el convenio con el Principado para la cesión de instalaciones deportivas de la Laboral, se marcaba como cedidas en el IES Laboral y el Centro Integrado de Formación Profesional.

A mayores, ha contrapuesto el presupuesto de la Universidad de Oviedo, 219 millones de euros de presupuesto, con el de Gijón, 336 millones, cuando este último atiende a 270.000 habitantes y tiene 3.000 empleados.

Con todo, ha apuntado que el implantar el grado de Deporte era "meternos en un problema" por la cesión las instalaciones y quitarlas a deportistas. No obstante, ha replicado a Vox que a la ciudad "van a venir muchas cosas".

También ha incidido en que si estos estudios van a Oviedo es porque tiene instalaciones ya. Ha recalcado, en respuesta a Foro, que la última oferta de Formación del Profesorado era hacer este grado "por toda Asturias"

La alcaldesa ha recalcado que hay una pérdida de matrícula "significativa" en el campus gijonés, incluso en Ingeniería, de ahí que el tramo sucesivo que propone ahora la Universidad sea importante.

De vuelta al grado de Deporte, ha indicado que su implantación cuesta mucho dinero y necesita instalaciones específicas. No obstante, ha apuntado que se pueden hacer alegaciones, a lo que ha preguntado a la oposición si quieren que desde el Ayuntamiento se haga una nueva propuesta. A la oposición ha pedido que les indiquen, en ese caso, qué instalaciones se van a ceder a la Universidad o decirle a esta qué tiene que construirlas.

Por parte de la oposición, varios han sido los grupos que han criticado que la alcaldesa "no peleó" por traer a la ciudad el grado de Deporte. Incluso Ciudadanos, ha dicho no solo respetar sino entender la decisión de la Universidad, le ha afeado que "se rindieron" antes de empezar.

Para la formación naranja, nunca hubo voluntad para presentar una buena candidatura por "miedo al fracaso". Podemos-Equo Xixón, por su lado, ha mostrado su preocupación por que el rector se base solo en la parte económica, mientras que Vox ha incidido en que Oviedo, con instalaciones "muy inferiores" a Gijón, no ha visto problema en implantar en la ciudad este grado. Desde el PP, al igual que López-Asenjo, se ha destacado el elemento diferenciador que tiene Gijón, como es el mar.

CUIDADOS PALIATIVOS

Por otro lado, ha salido adelante, por unanimidad, una iniciativa del Grupo Municipal Ciudadanos para que el Ayuntamiento de Gijón se inste a la Consejería de Sanidad para que se aumente el número de Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria en el Área V a la mayor brevedad posible, a fin de prestar a los pacientes que precisen tratamientos paliativos y a sus familias una atención digna y de calidad.

Asimismo, se instará a la Consejería para que dote a la Sanidad Pública de los recursos necesarios que permitan el acceso en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía de los concejos de Gijón, Carreño y Villaviciosa.

La concejala de la formación naranja Mara Simal ha señalado que si bien es cierto que se ha anunciado que a partir de marzo el área V sanitaria contará con un equipo más --dos trabajadores--, ha lamentado que no se hayan tomado medidas hasta que la escritora asturiana Ángeles Caso hizo público el caso de un familiar que no llegó a recibir este servicio por la saturación del mismo.

También ha llamado la atención sobre que la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Cabueñes solo atiende a pacientes de este centro médico, no a los que corresponde el de Jove ni los de la zona rural "alejada". De ahí que piden la equidad en la prestación sanitaria pública.

PREOCUPACIÓN POR EL EMPLEO

También en el Pleno ha comparecido el concejal de Promoción Económica, Santos Tejón, sobre las acciones a realizar y para conocer detalles acerca de los planes de ArcelorMittal en la ciudad.

El edil ha enumerado actuaciones en el marco del acuerdo de concertación local y ha incidido en la importancia de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

Durante el debate plenario, se ha puesto de relevancia de importancia la necesidad de crear oportunidades laborales para los jóvenes y de inserción laboral para mayores de 55.

Sobre ArcelorMittal, ha dicho conocer lo anunciado por la empresa para su descarbonización, que implica reducción de empleos, aunque ha confiado que cuando este proceso esté completado habrá una consolidación del mismo.

EMPRESA DE ENERGÍA

En el Pleno, no obstante, Podemos-Equo Xixón se ha quedado solo en la defensa de su iniciativa, a través de la cual proponía la creación por parte del Ayuntamieto de una Empresa Pública de Energía Renovable, antes de fin de mandato, que lidere y dirija la estrategia de descarbonización en la ciudad.

En este sentido, el concejal de la coalición morada y verde Juan Chaves ha visto "desolador" el "negacionismo" que se palpa en las declaraciones de algunos grupos municipales, pero también que algunas de ellas obedezcan a "cálculos electorales".

Chaves ha dejado claro que no hablan de una comercializadora pública, sino que quieren un organismo ajeno al Ayuntamiento porque favorece la flexibilidad y la eficiencia frente a la Administración, que es "más burocratizada", ha apuntado.

Por parte del Gobierno local, la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), ha incidido en que si bien creen en las empresas públicas, ven "imposible" poder hacerlo en el presente mandato.

González ha remarcado que para crear una empresa hay que tenerlas "todos los números hechos". "A nadie le obligamos a hacer un plan de viabilidad en ocho días", ha señalado para contraponerlo con las 'prisas' pedidas por Podemos-Equo Xixón.

Dicho esto, ha recordado que la primera manifestación de interés presentada para optar a fondos europeos tenía que ver con el hidrógeno, y crear una empresa para ello, ya fuera pública o no. Entre la función de esta iniciativa, se apuntaba al suministro para una flota de vehículos y el cambio en los sistemas de calefacción de la ciudad.

También ha recalcado que desde el Ayuntamiento se trabaja ya en un Plan Estratégico sobre la Energía y muchos proyectos relacionados con este ámbito y la sostenibilidad.

No ha contentado la respuesta a Chaves, que le ha replicado a la alcaldesa que anunció hace tres meses la creación de una empresa publica de energía, según él.