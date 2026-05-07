Siero abre este viernes las solicitudes de ayudas a la creación artística, dotadas con 9.000 euros

La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Siero abre este viernes, 8 de mayo, el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la creación y producción artística para el año 2026. Estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, cuentan con una cuantía global de 9.000 euros.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha informado este jueves en rueda de prensa de esta convocatoria, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de proyectos artísticos en el concejo. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes a contar desde mañana.

Estas ayudas están dirigidas a apoyar la labor de artistas y profesionales de la cultura de Siero, tanto de forma individual como colectiva. Asimismo, podrán optar a ellas creadores que, aunque no estén empadronados o no tengan sede social en el municipio, presenten proyectos vinculados al concejo.

En concreto, podrán ser objeto de subvención espectáculos, exposiciones y actividades de sectores como la música, la lírica, la literatura, las artes escénicas, las artes plásticas, el cine, el audiovisual y los videojuegos.