Siero acomete por su cuenta la iluminación de la glorieta de Argüelles, de titularidad estatal

El alcalde de Siero, Ángel García ; y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, presentando este miércoles las actuaciones. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado la licitación de las obras de instalación de alumbrado público en la glorieta de Argüelles, en la intersección de las carreteras N-634 y NO-1. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 73.757 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El objetivo es mejorar la seguridad vial en este punto, que actualmente carece de iluminación. El proyecto contempla la instalación de una columna de 25 metros de altura en el interior de la isleta central de la glorieta, equipada con seis proyectores de tecnología LED.

Según ha detallado en una rueda de prensa el alcalde de Siero, Ángel García, la estructura dispondrá de una corona móvil con un mecanismo motorizado de elevación y descenso que facilitará las labores de mantenimiento de las luminarias. Los trabajos incluirán también la ejecución de canalizaciones eléctricas subterráneas, la instalación de un nuevo cuadro de mando y protección y las conexiones necesarias para suministrar energía a los proyectores.

Además, se llevarán a cabo actuaciones previas de adaptación de los elementos existentes, como la retirada y reubicación de señalización vertical y el acondicionamiento de las barreras de seguridad en la zona afectada.

La instalación contará con un sistema de regulación autónoma de la intensidad luminosa que permitirá reducir la potencia durante las horas de menor circulación. Asimismo, incorporará un reloj astronómico para gestionar automáticamente el encendido y apagado del alumbrado. El proyecto prevé que el conjunto alcance la calificación energética A y minimice la contaminación lumínica.

El alcalde ha recordado que se trata de una rotonda de titularidad estatal, pero "dada la situación y la ubicación", el Ayuntamiento ha decidido acometer el proyecto de iluminación. "Este proyecto inicialmente iba a ir en esa humanización de la N-634, que iba a ejecutar el Ministerio, y que, al no salir adelante, el Ayuntamiento ha decidido acometer la iluminación de manera independiente", ha explicado.