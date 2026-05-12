Siero avanza en la cuarta fase del bulevar de Lugones con una inversión cercana a los 9 millones

Representantes municipales, de la empresa constructora del bulevar y del Grupo Casado, durante la visita a las obras de la cuarta fase del bulevar de Lugones. - SIERO

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han visitado este martes el avance de las obras de la cuarta fase del bulevar de Lugones, una actuación que, según el regidor, constituye la obra de mayor importe impulsada por el Ayuntamiento en la localidad.

Durante la visita, Rodríguez ha explicado que el proyecto se divide en dos partes: una privada, actualmente en ejecución, y otra pública, correspondiente a una zona verde paralela a la actuación privada, que se encuentra en fase de licitación. Según ha indicado, está previsto que el contrato de esta última actuación se firme esta misma semana.

Por su parte, García ha destacado que la inversión conjunta de la parte pública y privada ronda los nueve millones de euros. Además, ha subrayado que el desarrollo del proyecto y el inicio de las obras de la parte municipal permitirán al consistorio conceder licencias para la construcción de nuevas viviendas.

En este sentido, el promotor encargado de la parte privada de la actuación ha avanzado durante la visita que próximamente presentará la solicitud de licencia para la construcción de un bloque de 66 nuevos pisos.