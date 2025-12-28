Siero celebra el 30 de diciembre un encuentro intergeneracional navideño en Lugones

Presentación del evento. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero celebrará el próximo 30 de diciembre un Encuentro Intergeneracional Navideño en la antigua casa de cultura de Lugones, en horario de 17.00 a 20.00 horas, dirigido a personas mayores y a niños con el objetivo de fomentar la convivencia y el intercambio entre generaciones.

La actividad fue presentada este domingo en rueda de prensa por la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y se enmarca en el programa municipal 'Siero Acompaña', orientado a combatir la soledad no deseada y promover espacios de encuentro compartido.

Durante la jornada se desarrollarán diferentes actividades lúdicas y participativas, como juegos populares, talleres de elaboración de muñecos de nieve, pintacaras, globoflexia, creación de postales navideñas y un árbol de los deseos en el que las personas asistentes podrán dejar mensajes para el año nuevo.

El encuentro contará con música y ambientación navideña. La entrada será libre y no será necesaria inscripción previa. Esta iniciativa ya se celebró el pasado 19 de diciembre en Pola de Siero.