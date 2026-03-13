Siero cierra 2025 con deuda cero, una ejecución del 93,5% y un superávit de más de 51 millones de euros

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' (centro) junto al concejal Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento cerró el ejercicio económico de 2025 "con un resultado brillante", al alcanzar una ejecución presupuestaria del 93,55%, registrar deuda cero y disponer de 51,6 millones de euros en las distintas cuentas municipales a 31 de diciembre.

Durante una rueda de prensa en la que también han participado el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, el regidor ha destacado que la ejecución de las inversiones alcanzó el 100%, lo que calificó como "un gran esfuerzo de todos los trabajadores y funcionarios municipales".

García subraya que 2025 fue "probablemente el mejor año económico de la historia de Siero en su conjunto". Ha explicado que, pese al elevado saldo en los bancos, el Ayuntamiento "ha agotado su capacidad de financiación" debido a las limitaciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide utilizar íntegramente el remanente de tesorería.

El alcalde ha destacado además que, tras la liquidación del presupuesto, el municipio contará este año con más de 24 millones de euros en inversiones, una cifra récord. De esa cantidad, 10,9 millones se incorporan ahora para financiar 65 proyectos distribuidos por todo el concejo, que se suman a los 13 millones ya incluidos en el presupuesto inicial de 2026.