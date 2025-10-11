Siero construirá una rotonda en el cruce de la N-634 con la AS-376 en El Berrón

El alcalde de Siero, Ángel García, y el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, durante la rueda de prensa. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, han anunciado este sábado en rueda de prensa que el Ayuntamiento construirá una rotonda en el cruce de la carretera N-634 con la AS-376, en El Berrón. La actuación, prevista para 2026, se ejecutará con recursos municipales procedentes de los remanentes, una vez se liquiden las cuentas del ejercicio 2025.

García ha explicado que los técnicos municipales ya están elaborando el segregado del proyecto total de humanización de la N-634, que "no pudo salir adelante por las discrepancias con el Ayuntamiento de Noreña respecto a los límites con Siero". En paralelo, se está realizando un estudio de tráfico requerido por la Demarcación de Carreteras del Estado, ya que la vía es de titularidad estatal.

"El presupuesto es la primera ventana de disponibilidad económica para 2026, pero luego habrá una segunda fase, o una segunda ventana, con la incorporación de remanentes", ha señalado el regidor, precisando que aunque la partida no figura en los presupuestos actuales, la previsión es financiar la obra con cargo a los fondos sobrantes una vez cerradas las cuentas del próximo ejercicio.

García ha añadido que a esos remanentes se suman los Fondos Europeos obtenidos este mes por el Ayuntamiento, cuyos proyectos ya cuentan con financiación municipal en el presupuesto vigente.