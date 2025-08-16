Siero culmina las obras de saneamiento en Godina (Bendición) con una inversión de 116.000 euros

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

l Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de saneamiento en el núcleo de Godina, en Bendición (Valdesoto), con una inversión de 116.392,41 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha informado el consistorio.

El proyecto ha permitido dotar de red de saneamiento a las 12 viviendas y 36 habitantes del núcleo, que hasta ahora carecían de este servicio, tal y como ha detallado este sábado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En concreto, la actuación consistió en la recogida de las aguas residuales y su conducción por gravedad hasta el colector general del río Negro, con una longitud total de 539 metros de nuevos colectores de PVC de 315 milímetros de diámetro distribuidos en tres tramos.

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, ha destacado que con esta intervención "se culmina el plan previsto para llevar el saneamiento a toda la zona de Valdesoto-Bendición", resolviendo los vertidos pendientes y garantizando el servicio a los vecinos.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en 81 proyectos de saneamiento que han beneficiado a 8.449 vecinos y 144 empresas. Para 2025, la inversión total superará los 4,7 millones, incluyendo las partidas previstas en el presupuesto y en la modificación de crédito.

Además, el consistorio ha destacado que recientemente se ha adjudicado también el proyecto de saneamiento de los núcleos de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín, con un presupuesto de 258.988 euros para dar servicio a 24 viviendas y unos 70 vecinos.