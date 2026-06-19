Siero duplica sus reservas de agua con una inversión de 14,6 millones de euros

El alcalde de Siero, Ángel García,presenta el nuevo plan de almacenamiento de agua de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino, han presentado este viernes la planificación municipal para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua del concejo y la mejora de la interconexión entre los distintos sistemas de abastecimiento, una actuación que movilizará una inversión de 14.622.315 euros.

La actuación permitirá incrementar la capacidad acumulada de almacenamiento desde los 23.700 metros cúbicos actuales hasta los 47.000 metros cúbicos previstos para el horizonte de 2030, lo que supone un aumento de 23.300 metros cúbicos y un crecimiento del 98% respecto a la situación actual, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La planificación contempla la construcción de cuatro nuevos depósitos en Pola de Siero, La Fresneda, El Berrón y la Zona Este, así como nuevas conexiones entre infraestructuras para configurar una red más integrada y flexible.

El nuevo esquema permitirá conectar los sistemas de Granda y Cotorbán, así como los de El Berrón y Pola de Siero, lo que mejorará la capacidad de respuesta ante incidencias y optimizará la distribución de recursos entre distintas zonas del concejo.

La actuación más relevante se desarrollará en Pola de Siero, donde se construirá un nuevo depósito que permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento desde los 2.000 metros cúbicos actuales hasta los 18.000 metros cúbicos.

Esta ampliación permitirá incrementar de forma "muy significativa" la autonomía del sistema, que pasará de disponer de reservas para aproximadamente tres o cuatro horas a contar con capacidad suficiente para garantizar el abastecimiento durante cerca de tres días.

Además de reforzar la seguridad del suministro, la nueva red de depósitos permitirá mejorar la regulación del sistema, aumentar su resiliencia y dar respuesta al crecimiento residencial, industrial y empresarial previsto para los próximos años.

Al margen de estos grandes depósitos, la red municipal cuenta con otros 25 depósitos secundarios distribuidos por diferentes puntos del concejo, que complementan el sistema principal de almacenamiento y distribución y permiten dar servicio a núcleos de población dispersos.

El alcalde ha explicado que con estas actuaciones se incrementa la capacidad de almacenamiento de agua, además de configurar "una red más conectada y preparada para responder ante incidencias, situaciones de sequía y problemas de suministro".

"Nuestro objetivo es garantizar el abastecimiento tanto a la población como a las áreas industriales y empresariales durante las próximas décadas", ha explicado.