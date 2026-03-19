Siero estrena este viernes la comedia ‘Divorcio a la carta’ con entrada gratuita - SIERO

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado la obra de teatro 'Divorcio a la carta' de la compañía Carmen López Teatro, que se representará este viernes 20 a las 19.30 horas en el Centro Cultural de la Fresneda.

Cienfuegos ha explicado que se trata de una comedia "muy divertida" y ha animado "a todo el mundo a que asista porque además la entrada es libre y gratuita".

La obra cuenta como Carmina y Ramón, después de 40 años de matrimonio, casi no se tratan. El paso del tiempo hizo que los caminos que empezaron juntos, poco a poco fueran separándose. Y a estas alturas, no encuentran un punto de encuentro.