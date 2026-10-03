Siero facilita la conversión de locales comerciales en viviendas para aumentar la oferta residencial

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación con el objetivo de facilitar la conversión de locales comerciales situados en planta baja en viviendas, para aumentar la oferta residencial aprovechando espacios construidos en desuso o infrautilizados.

Así lo han anunciado este sábado el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, durante una rueda de prensa en la que han detallado que la propuesta busca eliminar limitaciones urbanísticas actuales.

En concreto, la modificación plantea dos cambios concretos en la normativa. Por un lado, se elimina la exigencia de que el suelo de las piezas habitables en planta baja se sitúe al menos un metro por encima de la rasante, permitiendo que se ubique al mismo nivel, aunque nunca por debajo. Por otro lado, se exime a las viviendas procedentes de bajos comerciales de la obligación de disponer de una plaza de aparcamiento vinculada.

El cambio normativo no supondrá la conversión automática de cualquier local. Los inmuebles resultantes han de cumplir íntegramente las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, ventilación e iluminación natural exigibles al uso residencial, sin alterar parámetros fundamentales de la edificación como la edificabilidad, las alturas máximas o el número de plantas.

"Esta semana ya hemos iniciado formalmente la modificación y la hemos enviado al trámite medioambiental, que puede durar aproximadamente seis meses". A partir de ahí habrá que completar la documentación para hacer la aprobación inicial en el Pleno y abrir el periodo de exposición pública. El proceso no es corto, pero ya está iniciado y el año que viene debería estar concluido", ha explicado el alcalde, quien confía en que esta medida "ayude a poner más vivienda en el mercado y, al mismo tiempo, a dar uso a muchos bajos comerciales que llevan años sin actividad".