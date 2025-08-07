Siero finaliza las obras de pavimentación en el colegio El Carbayu con un presupuesto de 20.306 euros

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, junto a David Llanos, técnico municipal, al final de las obras de renovación del pavimento en el entorno del Colegio Público El Carbayu de Lugones. - SIERO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, ha visitado este jueves el fin de los trabajos de renovación del pavimento en el entorno del C.P. El Carbayu de Lugones. La intervención ha contado con un presupuesto de 20.306,19 euros y con un plazo de ejecución de seis semanas.

Según ha detallado el propio Ayuntamiento, los trabajos se han centrado en la pavimentación del camino que da acceso a la entrada principal del centro educativo y en un ramal de 40 metros de longitud que transcurre colindante al edificio.

En primer lugar, se han realizado labores de limpieza del camino. Posteriormente se ha dado continuidad y se ha ejecutado una pequeña acera de 28 metros de largo y 0,60 metros de anchura junto al colegio. También se han cambiado 3 tramos de 1,5 metros de longitud de bajantes de pluviales de la fachada Norte del edificio. Por último, se han aglomerado un total de 865,44 metros cuadrados.

La renovación del pavimento en el entorno del C.P. El Carbayu forma parte de un lote que incluye los trabajos de pavimentación en el espacio exterior de la escuela de Samartino. Esta actuación, también finalizada, ha contado con un presupuesto de 14.551,01 euros y un plazo de ejecución de seis semanas. Ambas intervenciones han contado con un presupuesto total de 34.857,20 euros.

El Ayuntamiento, según ha detallado, ha dispuesto una partida de 150.000 euros en remanentes para inversiones en colegios en el año 2025, que recoge, entre otras, la renovación de los baños en la Escuela de Educación Infantil Peña Careses, la ejecución de un baño en el CP Santa Bárbara y la sustitución del suelo en la escuela de Faes.