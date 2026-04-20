Siero firma con el Principado la cesión de un local para ampliar el consultorio de El Berrón

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, han anunciado este lunes que el Ayuntamiento ya ha firmado con el Gobierno del Principado, concretamente con las consejerías de Salud y de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, la cesión de un local municipal de 222 metros para ampliar el consultorio periférico de El Berrón.

Las instalaciones, anexas al centro actual, están ubicadas en la avenida de Langreo, de la localidad. El primer edil detalló que, hasta llegar a esta firma, el Ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo diferentes trámites, entre ellos permutar un local municipal con un particular, titular de uno de los espacios que ahora se van a ceder. "Con la firma con el gobierno regional se finaliza el trámite, asumiendo este la titularidad y pudiendo llevar a cabo la ampliación" ha apuntado García.

Durante la visita a la zona, el primer edil avanzó que en paralelo a este trámite para ampliar el centro sanitario suma la mejora del entorno. En este sentido el alcalde anunció que el Ayuntamiento ya ha dispuesto una partida para reurbanizar la zona por importe de 65.044 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El expediente ya está en contratación y solo resta que Carreteras del Principado autorice el proyecto.

Tal y como detalló García, se renovará el pavimento de calzada de las calles del entorno del ambulatorio, así como la zona situada bajo el paso superior de la AS-376, y que se usa como aparcamiento. El proyecto también incluye la sustitución a LED de 6 puntos de luz de fachada del edificio. Se repararán 2.345 metros cuadrados de superficie.