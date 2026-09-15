Siero.- Foro destaca la respuesta municipal a la demanda de saneamiento de San Miguel de la Barreda

Foro Siero destaca la respuesta municipal a la demanda de saneamiento de San Miguel de la Barreda - FORO SIERO

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foro Siero ha valorado positivamente el anuncio del Ayuntamiento de Siero para avanzar en el saneamiento de San Miguel de la Barreda, una actuación que la formación asegura haber reclamado tras recoger las necesidades planteadas por los vecinos de la zona.

El portavoz municipal de Foro Siero, Hugo Nava, ha destacado que la actuación supone dar respuesta a una reivindicación vecinal trasladada por su formación. "Nos alegra que una demanda de los vecinos que recogimos y trasladamos al Ayuntamiento se convierta ahora en una actuación concreta", ha señalado.

Nava ha reclamado que este avance tenga continuidad y se atiendan otras necesidades pendientes en el entorno, como el mantenimiento del Camino Real Fuente'l Regueru, que comunica San Miguel de la Barreda con Argüelles, y diversas mejoras en el Camino del Monte. "Reconocemos y agradecemos que el Ayuntamiento atienda esta reclamación, pero queda trabajo por hacer", ha indicado.