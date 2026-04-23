Siero inicia los desbroces de caminos con una inversión de 600.000 euros, el doble que el año pasado

Junto al primer edil y el concejal, Adrián Valverde de la empresa adjudicataria y David Orviz, técnico municipal. - EUROPA PRESS

SIERO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de desbroce en la red de caminos municipales con una inversión de 600.000 euros, el doble que en ejercicios anteriores, lo que permitirá mejorar el servicio con dos pases por parroquia y la limpieza de cunetas.

El alcalde, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, han visitado este jueves la parroquia de Bobes, donde han comenzado las labores incluidas en el contrato municipal renovado el pasado año.

El servicio contempla el desbroce de 1.300 kilómetros de caminos, así como actuaciones de limpieza de márgenes y cunetas --una de las principales novedades--, además de trabajos de poda en altura y retirada de maleza, residuos y otros materiales en espacios públicos.

El incremento presupuestario, que pasa de 250.000 euros en los últimos años a 600.000 euros en la actualidad, permitirá reforzar la cobertura del servicio, garantizando al menos dos intervenciones en cada parroquia y mejorando la evacuación de aguas mediante la adecuación de cunetas.

Según ha explicado el regidor, este contrato específico se puso en marcha tras detectar deficiencias en el mantenimiento de caminos, especialmente en el medio rural, donde anteriormente se realizaba con medios propios "de forma insuficiente", lo que generaba quejas vecinales.

García ha explicado además que el servicio actual cuenta con planificación y coordinación con eventos locales, como las fiestas parroquiales o la limpieza de cementerios, lo que contribuye a una gestión más eficiente.