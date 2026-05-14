Siero instalará dos elevadores en las piscinas exteriores de Lugones y Lieres

Jesús Abad, frente a una piscina - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios del Ayuntamiento de Siero, Jesús Abad, ha anunciado este jueves que el Patronato Deportivo Municipal de Siero instalará dos elevadores eléctricos en las piscinas exteriores de Lugones y Lieres para mejorar la accesibilidad de esas instalaciones municipales.

La actuación supone una inversión de 17.200 euros y da continuidad a la experiencia iniciada el pasado verano en la piscina exterior de Pola de Siero.

"El año pasado adquirimos un primer elevador para comprobar su funcionamiento y, viendo el resultado positivo, este año ampliamos el servicio con nuevos equipos para Lieres y Lugones", explicó el edil.

Los nuevos dispositivos permitirán que las personas con movilidad reducida puedan acceder de forma autónoma al vaso de la piscina. "Con esta mejora damos un paso más para que todos los usuarios puedan disfrutar de las piscinas municipales en igualdad de condiciones", destacó Abad.

Los elevadores serán portátiles, funcionarán mediante batería y no requerirán instalación fija, lo que permitirá también su uso en piscinas interiores del concejo. Además, contarán con sistemas de seguridad antivuelco y una capacidad mínima de elevación de 136 kilogramos. El contrato incluye formación específica para el personal del Patronato sobre el manejo y mantenimiento básico de los equipos.