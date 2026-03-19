Siero.- Lacasa ampliará sus instalaciones en Tiñana

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este jueves que la empresa Chocolates del Norte (Lacasa), ampliará sus instalaciones para fabricación en la plata que la compañía tiene en Meres, en la parroquia de Tiñana.

De esta forma, una de las naves industriales del complejo, de 7.180 metros cuadrados pasará a ser planta de producción y almacén de chocolates. La inversión superará el millón de euros y el Ayuntamiento ingresará 28.000 euros en concepto de impuestos y tasas.

Está previsto que el expediente de la licencia de las obras pase este viernes por la Junta de Gobierno Local. García ha querido agradecer a la compañía su apuesta por la sede que tiene en el municipio y ha asegurado que la inversión es una "excelente notica para Siero" porque si crecen "posiblemente tengan que ampliar la plantilla" ha avanzado.