Siero lanza la campaña 'Y en el deporte ¡Igualdad!' para sensibilizar sobre igualdad y violencia de género. - SIERO

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha presentado la campaña 'Y en el deporte ¡Igualdad!', un programa de actividades que se desarrollará durante seis meses y que utiliza el deporte como herramienta formativa y de sensibilización en materia de igualdad y prevención de violencias machistas.

La iniciativa, organizada por el Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero en colaboración con la concejalía de Igualdad, fue presentada por el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias.

El programa arrancará el 14 de enero, a las 17.00 horas, en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero, con la presentación de la campaña 'Ni en Siero, ni en broma'. Entre las actividades previstas se incluyen la proyección y coloquio del documental 'Hijas de Cynisca', que aborda la desigualdad de género en el deporte.

Esta se realizará el 19 de febrero por la mañana en el Teatro Auditorio de Pola de Siero para centros educativos y, ese mismo día a las 18:30 horas, en sesión abierta al público en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, con la participación de Beatriz Carretero, directora del documental.

El 5 de marzo, a las 19.30 horas, se proyectará 'Lady Everest', documental sobre la primera mujer que coronó el Everest, que narrará su vida como montañera, madre y pionera en Japón. El coloquio posterior contará con Isabel Novo, directora de la obra, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

Dentro del calendario de actividades también figura la conferencia "Tratamiento de la mujer deportista en los medios de comunicación', impartida por la profesora universitaria Clara Sainz de Baranda, que tendrá lugar el 10 de abril, a las 19'.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

Además, en primavera se realizará una actividad de senderismo que combinará la práctica deportiva con aspectos culturales y de emprendimiento femenino, enfocándose en visibilizar a mujeres emprendedoras del concejo.