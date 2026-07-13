Siero.- Las obras para completar el saneamiento de Areñes y El Cuto salen a licitación por 392.000 euros

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento junto al técnico municipal Juan Carlos Álvarez. - SIERO

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha sacado a licitación las obras de conexión de los colectores de Areñes al colector general del Río Negro, en la parroquia de El Cuto, con un presupuesto de 392.441 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación permitirá completar el saneamiento de los núcleos de Santiago de Arenas y El Cuto y dará servicio a 471 vecinos. El proyecto contempla la ejecución de 590 metros de nuevos colectores y la renovación de otros 491 metros de la red existente, con el objetivo de eliminar los vertidos actuales y mejorar el servicio y la calidad ambiental.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha señalado que con esta licitación el Ayuntamiento pone en marcha todas las actuaciones de saneamiento previstas en el presupuesto de 2026. En total, el Consistorio destina este año 5,73 millones de euros a seis proyectos de saneamiento en el concejo.