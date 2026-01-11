Siero presenta el programa Conmovidas: talleres vivenciales dirigidos a mujeres adultas

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, presenta el programa Conmovidas. - SIERO

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad de Siero, Eva Iglesias, ha presentado el programa Conmovidas, una iniciativa de talleres vivenciales dirigida a mujeres adultas a partir de 25 años, orientada al autoconocimiento feminista, la sororidad y los procesos de re-evolución personal y colectiva.

Se trata de una propuesta de carácter gratuito y abierta a todas las mujeres interesadas en participar. La actividad tendrá lugar en el Centro Social de Hevia los días 16, 20 y 27 de enero; y el 3, 10 y 20 de febrero en horario de 16.30 a 18.30 horas. Las inscripciones deberán realizarse por WhatsApp en el número 626266174.

El programa tiene como finalidad crear un espacio seguro y participativo en el que las mujeres puedan reflexionar sobre su experiencia vital desde una perspectiva de género, abordando tanto los aspectos emocionales como los sociales y culturales que influyen en su día a día.

Entre los principales objetivos se encuentran la exploración de conceptos básicos sobre feminismo y gestión emocional, la capacidad de percibir y atender la propia dimensión emocional desde una mirada de género, la ampliación de la comprensión de los condicionamientos sociales que afectan a las mujeres para avanzar hacia propuestas que permitan liberarse de ellos y el fortalecimiento de los lazos sociales dentro del entorno próximo como herramienta de cohesión comunitaria.

Los talleres se desarrollarán a través de una combinación de enfoques metodológicos que priorizan la experiencia directa y la participación activa.

El planteamiento se concibe como un recorrido vivencial que integra cuerpo, emoción y mente desde una mirada feminista, favoreciendo una comprensión más profunda de la identidad personal y colectiva.

La metodología se articula entorno a tres elementos comunes, la introducción de herramientas del teatro aplicado y de las expresiones artísticas como vía para abrir nuevos canales de indagación y creación, el trabajo corporal como medio para la toma de conciencia y la expresión emocional, y la generación de espacios de conexión genuina entre las participantes.