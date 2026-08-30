Siero realiza trabajos de pintura en la Escuela de Viella del CRA de Viella

Eva Iglesias, en Viella - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad del Gobierno asturiano, Eva Iglesias, ha visitado esta semana las labores de pintura exterior que se están realizando en la Escuela de Viella del CRA de Viella.

Esta intervención forma parte del contrato de obras de mantenimiento en cinco colegios públicos del concejo, con una inversión total de 71.257,58 euros y dividido en seis lotes. Las labores consisten en la pintura exterior de las fachadas y aleros de la escuela, así como de una edificación auxiliar del mismo centro. Los trabajos incluyen la preparación y reparación de superficies, el rascado y limpieza de cargas defectuosas, la reparación con mortero hidrófugo, el plastecido de grietas, la aplicación de fijador y pintura acrílica de exteriores, así como el lijado y esmaltado de los aleros de madera.

El resto de las actuaciones del contrato incluyen también la sustitución de canalones en el C.P. La Fresneda (10.754,61 euros) y la renovación parcial de la red de saneamiento del C.P. La Ería de Lugones (14.175,82 euros), la sustitución de canalones en la pista cubierta de este mismo centro (7.800 euros).

Los trabajos permitirán mejorar la evacuación de aguas pluviales y residuales y corregir deficiencias derivadas del paso del tiempo y el uso de las instalaciones. Además, se acometen trabajos de pintura en el edificio de Educación Infantil del C.P. Los Campones, en El Berrón (12.525,35 euros) y reparaciones varias en fachadas y cubierta del edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Bajo (7.150 euros).

Las diferentes actuaciones cuentan con plazo de ejecución de entre tres y ocho semanas y se desarrollan coincidiendo con el periodo no lectivo del verano, con el objetivo de minimizar las interferencias con la actividad de los centros educativos. Los trabajos se realizan en coordinación con las direcciones de los colegios para garantizar las condiciones de seguridad durante su ejecución.