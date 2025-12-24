Siero renueva los semáforos de la rotonda de la Avenida deOviedo, en Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, en Lugones. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha renovado los semáforos de la rotonda de la Avenida de Oviedo en Lugones con el objetivo de "unificar la imagen y la tecnología", así como mejorar la estética y visibilidad, reforzar la seguridad vial y reducir costes de mantenimiento mediante equipos más duraderos y eficientes.

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han anunciado la renovación en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio. La actuación ha contado con un presupuesto de 83.308,50 euros.

El proyecto ha incluido la instalación de tres unidades tipo báculo con repetidor y tres unidades tipo columna, con estructura cilíndrica en acero inoxidable y ópticas circulares LED de alta eficiencia.

Los trabajos han comprendido la retirada de los semáforos anteriores, demoliciones puntuales de pavimento y cimentaciones, ejecución de nuevas cimentaciones, conexión a las canalizaciones eléctricas existentes, reposición de pavimentos y remates, así como la instalación completa de los nuevos equipos, su puesta en marcha y pruebas finales.