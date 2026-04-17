Siero será punto de salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias

Presentación de la etapa. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lugones será punto de partida de una de las etapas de la 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias, cuya salida neutralizada está prevista para el próximo domingo 26 de abril a las 10.35 horas en la avenida de la Constitución.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deportes, Jesús Abad, han presentado este viernes el recorrido de la prueba, en un acto en el que también ha participado la directora de la carrera, Cristina Mendo.

La etapa discurrirá por diversas localidades del concejo, con paso por Viella, Granda, Argüelles, El Berrón, Valdesoto, Carbayín, Santiago Arenas, el Alto de La Lamuño, Feleches, Lieres, Pola de Siero y Muñó, antes de continuar hacia el concejo de Llanera y finalizar en Oviedo.

Según el horario previsto, el pelotón atravesará El Berrón en torno a las 10.46 horas y llegará a Pola de Siero entre las 11.18 y las 11.21 horas, con paso posterior por Muñó, donde está fijado un tramo entre las 11.31 y las 11.38 horas.