Siero se suma por primera vez a 'Pint of Science' con 18 charlas científicas en bares del 18 al 20 de mayo

Cartel del 'Pint of Science' en Siero. - 'PINT OF SCIENCE'

SIERO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Siero participará por primera vez en el festival internacional de divulgación científica 'Pint of Science' España, que celebrará su undécima edición los días 18, 19 y 20 de mayo con un total de 18 charlas en bares de Lugones y Pola de Siero.

El evento, de carácter gratuito, acercará la investigación más puntera al público en un formato accesible y distendido, trasladando la ciencia a espacios cotidianos como el Florita Café Bar y The Clovers Irish Tavern, en Lugones, y el Molly Malone, en Pola de Siero. Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 horas.

El programa incluirá charlas sobre ámbitos como el cáncer, la nanotecnología, la geología o la historia, con títulos divulgativos que abordan cuestiones como el comportamiento de la luz, el impacto de la iluminación nocturna o curiosidades científicas de diversa índole. Entre los participantes figuran el investigador Pedro Gorria Korres, que abordará el magnetismo; Rosa M. Sainz, que hablará sobre "la medicina del futuro"; y Germán Orizaola, que analizará los efectos de la radiactividad en la naturaleza de Chernóbil.

El coordinador en Lugones e investigador del CSIC, Dimas G. de Oteyza, ha destacado que esta iniciativa "demuestra que Asturias cuenta con una comunidad científica viva y comprometida con compartir su conocimiento más allá de los entornos académicos", subrayando además el ambiente cercano que favorece el diálogo directo con el público.

A nivel nacional, 'Pint of Science' reunirá a unos 1.300 investigadores en 114 ciudades y localidades de todo el país, con más de un millar de eventos. Como novedad, esta edición incorpora 29 nuevas localizaciones en entornos rurales, con el objetivo de reducir la brecha en el acceso a la divulgación científica y acercar el conocimiento a zonas menos pobladas.

La responsable de Comunicación del festival, Sandra Medrano Garcia, ha incidido en la importancia de llevar la ciencia "a todos los rincones", mientras que el coordinador nacional, Carlos Peris Torres, ha señalado que cada charla en un entorno rural "es una oportunidad para despertar vocaciones y reforzar el vínculo entre la comunidad y la ciencia".

Desde su llegada a España, 'Pint of Science' ha celebrado más de 2.200 eventos en un millar de bares, con la participación de más de 5.300 investigadores y una asistencia acumulada de unas 130.000 personas. La edición de 2026 será la más ambiciosa hasta la fecha y se desarrollará de forma simultánea en 27 países de los cinco continentes.