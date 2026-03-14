Siero tendrá 10 millones más para inversiones por la incorporación del remanente

El alcalde de Siero, Ángel GArcía, y la concejala de IU, Teresa Álvarez, firman el acuerdo para aplicar el remanente de tesorería a inversiones. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Izquierda Unida de Siero, Teresa Álvarez, han firmado este sábado un acuerdo por el que la formación apoyará el expediente de modificación del crédito para la utilización del remanente líquido de tesorería tras liquidar las cuentas de 2025. El acuerdo permitirá disponer de 10 millones de euros más para inversiones este año.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, este expediente fue aprobado el pasado martes en una comisión extraordinaria de Hacienda con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE, IU y PVF.

Tras la firma del acuerdo, el primer edil ha recordado la cifra inversora "récord" que tendrá el concejo este año por parte de su Ayuntamiento. "A los más de 13 millones de euros que llevábamos en el presupuesto, ahora sumamos 10.976.350 euros para llevar a cabo 65 proyectos repartidos por todo el municipio lo que Siero contará con más de 24 millones de euros en inversiones para este 2026", ha destacado García.

Respecto al acuerdo con el grupo municipal de Izquierda Unida, el alcalde ha comentado que muchas de las partidas que se incluyen en este expediente responden a peticiones que Izquierda Unida ha trasladado a lo largo de estos meses e incluso durante el mandato, con las que el Ejecutivo local está "totalmente de acuerdo".

El expediente de remanentes se llevará a un pleno extraordinario el próximo martes 17 de marzo.

ILUMINACIÓN EN LA GLORIETA DE ARGÜELLES

Finalmente, el primer edil ha destacado una partida de 25.000 euros, con cargo a remanentes, para dotar de iluminación a la glorieta de Argüelles.

En relación a los robos registrados en la zona, el regidor ha asegurado que "el Ayuntamiento no es ajeno a la problemática" y ha explicado que el Consistorio mantiene una "estrecha colaboración y contacto permanente" con la Guardia Civil.