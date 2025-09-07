Siete de cada diez asturianos consideran "muy importante" el autocuidado para su salud, según ANEFP

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de Asturias, que se celebra este lunes 8 de septiembre, la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) ha difundido los principales resultados de la I Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, con foco en los hábitos y percepciones de la ciudadanía asturiana en materias como salud mental, sexual, ejercicio físico, sostenibilidad y bienestar general.

Según este estudio, casi siete de cada diez asturianos (69,7%) consideran que el autocuidado es muy importante para mantener una buena salud, aunque la falta de tiempo y de conocimiento siguen siendo barreras frecuentes para su práctica.

Respecto al estado de salud percibido, un 66,1% califica su salud como "buena", mientras que un 26,7% la considera "regular". En cuanto a salud mental, las principales causas que la afectan son las relaciones personales (45,4%), el estrés (39,4%) y la ansiedad (34,3%).

Entre las estrategias más habituales para mantener una buena salud mental, destacan la realización de actividades de ocio (62,2%), el ejercicio físico (52,2%) y compartir preocupaciones con otras personas (44,6%). A pesar de ello, un 69,3% de los asturianos afirma no haber acudido nunca al psicólogo.

En lo que respecta a la actividad física, un 40,2% de los encuestados afirma realizar ejercicio varias veces por semana, con una clara preferencia por caminar y acudir al gimnasio como principales opciones.

Sobre la salud sexual, el uso de anticonceptivos se reparte entre el 21,5% que opta por métodos masculinos, frente al 10% que utiliza anticonceptivos femeninos.

En el ámbito laboral, el 58,2% considera que dispone de suficiente flexibilidad para conciliar vida personal y profesional, y tres de cada cuatro (75%) se sienten motivados en su trabajo. Además, la mitad de los trabajadores (50%) califica su nivel de estrés laboral como "bajo".

Por último, la encuesta refleja una creciente preocupación medioambiental entre la población asturiana: dos de cada tres (66,7%) consideran que la sostenibilidad es importante en su vida diaria. Entre las buenas prácticas más comunes se encuentran el reciclaje de residuos (80%) y el uso del transporte público o la bicicleta (66,7%).

Esta radiografía del autocuidado, impulsada por ANEFP, busca fomentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y sostenibles, reforzando el papel activo de cada persona en el cuidado de su salud.