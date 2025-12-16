Siloé y Carolina Durante se suman al cartel encabezado por Hombres G del Festival WAY

Presentación del Festival WAY (We Are Young), en el Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este martes los nombres de los artistas y grupos que completan el cartel del Festival WAY (We Are Young), que encabeza Hombres G y que tendrá lugar el 11 de julio del próximo año en el parque de Hermanos Castro.

En este sentido, el grupo Siloé y Carolina Durante formarán parte de la programación del festival, de un solo día de duración, y que cuenta con un aforo para 15.000 personas. También actuarán Las Petunias y Mateo Eraña, así como Las Hijas de Chimo Bayo.

Martínez Salvador ha resaltado que este festival, impulsado por las promotoras Two Monkeys y Bring The Noise, encaja en la estrategia del Ayuntamiento de recuperar el dinamismo cultural de la ciudad en cuanto a citas artísticas.

En esta misma línea, ha incidido en que desde el Gobierno local, y más en concreto Divertia, trabajan para que haya una programación plural, donde todo el mundo pueda encontrar algo que le guste, a lo que ha agregado que cree que lo están consiguiendo.

Junto a él, por parte de las promotoras de la iniciativa, ha hablado Marino González, quien ha explicado que este nuevo festival nace de la inquietud de dinamizar el verano de Gijón. A este respecto, ha apuntado que decidieron hacer un festival, más tipo indie.

Ha resaltado, asimismo, el cartel que han logrado confeccionar, con Hombres G en representación del pop rock de la época y con otros grupos y artistas más actuales, como Carolina Durante y Siloé, de los que ha opinado que están liderando la escena indie actualmente.

Se ha referido, también, a Las Petunias, grupo emergente con un futuro en la escena musical, mientras que ha incidido en que, dentro de la apuesta por un artista local, por el festival pasará Mateo Eraña.

Como cierre al cartel, ha augurado que Las Hijas de Chimo Bayo, de Oviedo, harán pasar al público un momento divertido. Por otro lado, ha apuntado que las entradas para el Festival WAY ya están a la venta, con un precio desde los 49,50 euros.