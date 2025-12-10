El SIMPA fija en 810 profesionales la carencia de especialistas hospitalarios en Asturias

Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Medicos de Asturias (Simpa), José Antonio Vidal Sánchez, ha cifrado en 810 profesionales la carencia de especialistas hospitalarios en Asturias y ha reivindicado más presupuesto y mejores condiciones para los médicos.

Vidal ha comparecido en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos en la que se está debatiendo el Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, en una jornada en la que intervienen expertos en salud y representantes de los principales colegios y sindicatos del ámbito sanitario. En la siguiente sesión, será el turno de representantes del medio rural.

Entre las reivindicaciones de un colectivo que está actualmente en huelga, el Simpa demanda una mesa de concertación propia del sector, avanzar en modelos representativos profesionales, mejoras en las condiciones laborales de los médicos y más partidas para atraer talento y retenerlo.

En cuanto a las necesidades del sector, ha señalado que "los números son escalofriantes". "Harían falta 810 especialistas hospitalarios, 360 especialistas de atención primaria y 60 especialistas más en salud mental", ha detallado, haciendo presente la "sobrecarga de trabajo" de los médicos y su sensación de que "nunca se termina el trabajo".

Desde CSIF, su representante Felipe Piedra ha puesto el foco en el "amplio" colectivo de trabajadores sanitarios y no sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que no se vieron beneficiados del acuerdo de mejoras retributivas del 2023 que no perciben productividad ligada al número de pacientes ni tiene asignada jornada complementaria. "Para este gran grupo de trabajadores exigimos la apertura de una negociación a la mayor brevedad posible y un acuerdo específico de mejoras retributivas para el inminente 2026", ha dicho.

Por su parte, la representante de la Plataforma de Médicos del Sespa, Elena González ha explicado a los diputados las condiciones laborales de los médicos, "obligados a jornadas de 24 horas en las que no se para de trabajar". "Por eso vamos a la huelga", ha reivindicado, para después abordar el deterioro de la atención primaria, con profesionales con cupos de 2.000 pacientes y agendas de 60 usuarios en una mañana. "Queremos dar una atención sanitaria de calidad, pero no puede ser a costa de nuestras vidas", ha remarcado.

Desde el sindicato de enfermería, su secretaria general, Belén García, ha señalado que, si bien hay mejoras para el colectivo en el presupuesto de 2026, sigue habiendo asuntos pendientes como el precio de las noches, la exención de guardias según la edad, un cupo para atención primaria o mejoras en los centros hospitalarios. En este sentido ha advertido de que la situación en hospitales como el Central de Asturias (HUCA) los está convirtiendo en "centros de difícil cobertura".