Simulacro antiterrorista en El Entrego: La Policía Nacional coordina un ejercicio el lunes en el Museo de la Minería

Éxito del simulacro de intervención antiterrorista desarrollado por la Policía en el Centro Niemeyer
Éxito del simulacro de intervención antiterrorista desarrollado por la Policía en el Centro Niemeyer - CNP
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 26 abril 2026 17:19
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OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional coordinará un simulacro de intervención antiterrorista que tendrá lugar este lunes, 27 de abril, en el entorno del Museo de la Minería y la Industria, situado en El Entrego (SMRA).

El ejercicio, liderado por la Comisaría de Langreo - San Martín del Rey Aurelio, comenzará a las 11.00 horas y buscará poner a prueba la capacidad de reacción y la coordinación de los cuerpos de seguridad en la cuenca del Nalón, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La operación movilizará a unidades especializadas de la Jefatura Superior de Asturias, agentes de las comisarías de Siero y Mieres, y efectivos de las Policías Locales de Langreo y San Martín del Rey Aurelio. El despliegue, que se desarrollará en el aparcamiento del museo, tendrá una duración estimada de dos horas.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO Y ACCESO

La seguridad de las maniobras obligará a acotar un perímetro que limitará la movilidad en puntos clave de la zona. Así, los vehículos que deseen acceder al barrio de San Vicente y al complejo del Museo sufrirán cortes intermitentes o restricciones totales durante la mañana del lunes.

Asimismo, el paso de peatones por la senda verde anexa al río Nalón quedará restringido en el tramo más próximo a las instalaciones museísticas.

La Policía Nacional recordado que se trata de una actividad programada y ha llamado a la calma de los ciudadanos ante el simulacro, que conllevará el uso intensivo de sirenas, luces de emergencia y la presencia de agentes uniformados y armados en la localidad.

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