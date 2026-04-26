Simulacro antiterrorista en El Entrego: La Policía Nacional coordina un ejercicio el lunes en el Museo de la Minería

Éxito del simulacro de intervención antiterrorista desarrollado por la Policía en el Centro Niemeyer - CNP

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional coordinará un simulacro de intervención antiterrorista que tendrá lugar este lunes, 27 de abril, en el entorno del Museo de la Minería y la Industria, situado en El Entrego (SMRA).

El ejercicio, liderado por la Comisaría de Langreo - San Martín del Rey Aurelio, comenzará a las 11.00 horas y buscará poner a prueba la capacidad de reacción y la coordinación de los cuerpos de seguridad en la cuenca del Nalón, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La operación movilizará a unidades especializadas de la Jefatura Superior de Asturias, agentes de las comisarías de Siero y Mieres, y efectivos de las Policías Locales de Langreo y San Martín del Rey Aurelio. El despliegue, que se desarrollará en el aparcamiento del museo, tendrá una duración estimada de dos horas.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO Y ACCESO

La seguridad de las maniobras obligará a acotar un perímetro que limitará la movilidad en puntos clave de la zona. Así, los vehículos que deseen acceder al barrio de San Vicente y al complejo del Museo sufrirán cortes intermitentes o restricciones totales durante la mañana del lunes.

Asimismo, el paso de peatones por la senda verde anexa al río Nalón quedará restringido en el tramo más próximo a las instalaciones museísticas.

La Policía Nacional recordado que se trata de una actividad programada y ha llamado a la calma de los ciudadanos ante el simulacro, que conllevará el uso intensivo de sirenas, luces de emergencia y la presencia de agentes uniformados y armados en la localidad.