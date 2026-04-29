Aviso amarillo en Almería, Granada y Jaén por lluvias y tormentas de hasta 15 litros por metro cuadrado

Archivo - Transeúntes por las calles de Granada en un día de tormenta. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este jueves, 30 de abril, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Almería, Granada y Jaén, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en las comarcas de Valle del Almazora y Los Vélez (Almería); Guadix y Baza (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén) se ha decretado alerta amarilla desde las 15,00 hasta las 21,00 horas por lluvias y tormentas.

En concreto, la Aemet ha precisado que las tres zonas mencionadas se encuentran bajo nivel amarillo con una precipitación acumulada pronosticada de quince litros por metro cuadrado en una hora.

Para la jornada del jueves se esperan cielos con intervalos nubosos y probables chubascos ocasionales en el tercio oriental por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañados de tormentas.

Por su parte, la Aemet ha concretado que se esperan temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental de la comunidad, con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas se encontrarán en ligero ascenso. En cuanto a los vientos, se prevén que sean "flojos variables".