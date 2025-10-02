Simulacro en Gozón contra la contaminación marina

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha llevado a cabo un simulacro de lucha contra la contaminación marina en el Principado de Asturias, en el término municipal de Gozón.

El objetivo general del ejercicio realizado entre este miércoles y jueves es la evaluación y el refuerzo de la cooperación operacional entre las diferentes administraciones, organismos e instituciones involucradas ante un supuesto de contaminación accidental que arriba a las costas del Principado de Asturias, de acuerdo con los diferentes planes de contingencias establecidos en el 'Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina' (en adelante SNR), aprobado por el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre. También, cumplir con otros objetivos particulares que igualmente pretenden mejorar los mecanismos de respuesta operacional.

Así, en Asturias se han activado el Plan Marítimo Nacional (PMN) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitms), los planes interiores marítimos del Puerto de Gijón y de Avilés, el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera) del Miteco, el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en el Principado de Asturias (Placampa), el Plan de Emergencias Municipal de Gijón (Pemugi) y el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil de Avilés (PEMU).

Según el art 12.2 de la orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, se debe asegurar la realización de ejercicios prácticos regulares al objeto de que los integrantes de los grupos de respuesta y el personal del Miteco con responsabilidades en el Plan Ribera estén familiarizados con el manejo de los equipos y las técnicas de lucha contra la contaminación.

Además, los miembros directivos y coordinadores del Plan deben hacer ejercicios teóricos y simulacros periódicos con el fin de familiarizarse con las distintas situaciones que pueden plantearse.

"Es fundamental realizar estos ejercicios periódicos, si queremos que, en un caso real, la respuesta de las administraciones esté bien coordinada y sea rápida y eficaz", afirma Itziar Martín, subdirectora general para la Protección del Mar de la Dirección General de la Costa y el Mar del Miteco, unidad que promueve y coordina este simulacro, según ha informado el Ministerio.

Este otoño se ha escogido el municipio de Gozón para llevar a cabo el tercer ejercicio práctico contra la contaminación marina accidental en este año 2025, después de la realización del ejercicio nacional (Polex) en marzo en las Palmas de Gran Canaria y un ejercicio del Plan Ribera en Palma de Mallorca en mayo.

En esta ocasión, se ha simulado un episodio de contaminación producido tras un abordaje entre dos buques al noreste del Puerto de Gijón, con resultado de derrame que alcanza la costa desde el puerto de Gijón hasta el puerto de Avilés, incluyendo la playa de Luanco (Gozón), donde se han desplegado los medios.

Como valor añadido, el ejercicio ha servido como prueba de la plataforma U-space que está siendo elaborada por Enaire (MITMS) y que permitirá la coordinación de las aeronaves no tripuladas puestas a disposición por distintos organismos que participan en este ejercicio.

Este miércoles hubo un adiestramiento en la playa con el objetivo de que sirva de formación para todo el personal que contemplan los planes a activar en un supuesto de contaminación marina accidental de este tipo o que pudiera intervenir en caso de emergencia real, así como un ejercicio en mesa en el que han participado personal de dirección y todos los técnicos responsables del ejercicio.

Como consecuencia de la gravedad del accidente, se ha llevado a cabo la activación simulada del Plan Ribera movilizándose los medios de respuesta que el Miteco dispone en la base de actuación rápida situada en Pontevedra, en apoyo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Este jueves 2 de octubre, se ha realizado en la playa de Luanco el despliegue operativo con personal de dirección, técnicos y todo el personal que contemplan los planes o que pudiera resultar de interés en caso de emergencia real (expertos, voluntarios, proveedores, gestores).

En este caso, como se explica desde el Miteco, se trata "del ejercicio número 25 desde la aprobación del Plan Ribera en 2014. Si bien cada ejercicio es distinto, y se ajusta a las particularidades de la ubicación y del supuesto concreto que se simula, condicionando la activación de los planes que sean necesarios".

En el ejercicio han participado diversos medios terrestres y marítimos, así como más de 100 técnicos y expertos, provenientes de distontos organismos e instituciones. Se trata de la Dirección General de la Costa y el Mar del Miteco; Delegación de Gobierno en Asturias; Servicio Marítimo y Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil; Policía Nacional; Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior; Enaire (Mitms); Gobierno del Principado de Asturias; Ayuntamiento de Gijón; Ayuntamiento de Gozón; Autoridades portuarias de Gijón y de Avilés; Capitanías marítimas de Gijón y de Avilés; Salvamento Marítimo; IEO (CSIC); y Cruz Roja

"Todas las administraciones tenemos que estar preparadas y bien coordinadas para dar la mejor respuesta posible conjunta ante las emergencias reales, y los simulacros como el que tiene lugar estos dos días en Asturias son la mejor manera de conseguirlo", señala la subdirectora general para la Protección del Mar.